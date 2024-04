Nell'ambito della Giornata Internazionale della Salute, domenica 7 aprile presso l'ospedale di Legnano sarà organizzato un evento speciale dedicato alle future mamme dal titolo: "100 domande sulla gravidanza: i vostri dubbi".

Nell'ambito della Giornata Internazionale della Salute, domenica 7 aprile presso l'ospedale di Legnano sarà organizzato un evento speciale dedicato alle future mamme dal titolo: "100 domande sulla gravidanza: i vostri dubbi". L'incontro è stato ideato per offrire informazioni chiare e aggiornate su uno dei periodi più significativi nella vita di una donna, un'occasione preziosa per ricevere risorse affidabili e valida consulenza su una vasta gamma di argomenti correlati alla gravidanza. Una ginecologa ospedaliera sarà a disposizione del pubblico per rispondere alle domande e fornire risposte accurate e dettagliate alle future mamme, ai papà ma anche ai familiari contribuendo così ad acquisire maggiore sicurezza e consapevolezza in vista del lieto evento. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti.

