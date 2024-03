"Orti urbani: come?"

A quanto l'assegnazione degli orti urbani promessi ai cittadini? Estensore della richiesta alla giunta retta dal sindaco di Nerviano Daniela Colombo è il suo predecessore, ora sui banchi dell'opposizione, Massimo Cozzi.

A quanto l'assegnazione degli orti urbani promessi ai cittadini? Estensore della richiesta alla giunta retta dal sindaco di Nerviano Daniela Colombo è il suo predecessore, ora sui banchi dell'opposizione, Massimo Cozzi. "Nel maggio dell'anno scorso - spiega l'ex primo cittadino - il consiglio comunale ha deliberato all'unanimità la modifica del Regolamento per l'assegnazione temporanea e la conduzione degli orti urbani". Cozzi ricorda come alla fine dell'anno scorso tutti i precedenti assegnatari degli orti avevano riconsegnato le chiavi "In attesa della procedura di riassegnazione". Riassegnazione che, al momento, però, soggiunge il consigliere della Lega Salvini, tarda a venire. "Come avverrà tale assegnazione - chiede allora Cozzi - con semplice richiesta oppure con una manifestazione di interesse come aveva spiegato l'assessore ai servizi sociali? (Carolina Redepaolini, ndr). Nella richiesta che Cozzi ha reso sottoforma di interpellanza da discutere il prossimo consiglio si richiede che "Venga fatta chiarezza il prima possibile, visto che è già tempo di semina per i terreni e che ulteriori ritardi non aiuterebbero di sicuro".

