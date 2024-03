Centri estivi e case vacanze del Comune

Le iscrizioni ai centri estivi e ai soggiorni nelle case vacanza del Comune di Milano per bambine e bambini delle scuole primarie.

Le iscrizioni ai centri estivi e ai soggiorni nelle case vacanza del Comune di Milano per bambine e bambini delle scuole primarie. Fino alle 12 del 3 aprile sarà possibile prenotarsi per i centri estivi dedicati a bambine e bambini, già iscritte e iscritti alla scuola primaria per l’anno scolastico 2023/2024. I centri estivi si terranno dal 12 giugno al 23 luglio e si svolgeranno nell’arco di 3 periodi, ciascuno della durata di 10 giorni: dal 12 al 21 giugno, dal 24 giugno al 5 luglio e dall’8 al 23 luglio. Contemporaneamente (e sempre fino alel 12 del 3 aprile) ecco anche le iscrizioni ai soggiorni nelle case vacanza in località di mare (Andora e Pietra Ligure), lago (Ghiffa e Vacciago) e montagna (Zambla Alta).

