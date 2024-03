Lo Swank Rally di Sardegna, un’idea nata da Renato Zocchi di Adventure Riding in collaborazione con Deus Ex Machina, ha preso l’eredità del Rally di Sardegna la cui prima edizione si è svolta nel 1984.

Lo Swank Rally di Sardegna, un’idea nata da Renato Zocchi di Adventure Riding in collaborazione con Deus Ex Machina, ha preso l’eredità del Rally di Sardegna la cui prima edizione si è svolta nel 1984. La sesta edizione dello Swank vuole celebrare il 40° anniversario dello storico Rally con un’edizione che si prospetta tra quelle indimenticabili e per questo serviva un elenco di prestigiosi campioni partecipanti. Partiamo da Andrea Balestrieri che torna al Rally dopo essere stato il vincitore, su Aprilia, della prima edizione del lontano giugno 1984. Poi un ordine sparso molti altri che hanno fatto la storia del Rally mondiali: Stéphane Peterhansel, soprannominato "Monsieur Dakar" per le sue 14 vittorie alla Parigi-Dakar, insieme alla moglie Andrea Mayer, anch’essa leggenda dei rally - Benjamin Melot, campione del mondo Baja e secondo classificato alla Dakar nella categoria Malle moto - Alessandro Botturi, nove volte campione del mondo enduro e vincitore dell'Africa Eco Race, nonché padrino dello Swank Rally di Sardegna - Ciro de Petri 2° al Rally di Sardegna 1991, vincitore Rally dei Faraoni, del Rally di Tunisia e 3 alla Parigi Dakar - Claudio Teruzzi Medaglia d’oro alla 6 giorni, protagonista delle Parigi Dakar anni 80 nel team Chesterfield con Orioli e Picco - Ottavio Missoni stilista, Dakariano e vincitore della categoria moto di serie allo Swank Sardegna. Sotto la bandiera Deus Ex Machina i piloti e ambassador del brand negli stati uniti: Forrest Minchinton e Ciaran Naran, freschi del loro secondo posto alla Baja 1000 del 2023. Il Rally prenderà il dal suggestivo Golf Club Villa Carolina a Capriata d'Orba (AL), con le verifiche al mattino seguite da una prova speciale di 30 km fuoristrada nel pomeriggio. Successivamente, i partecipanti attraverseranno il Mar Ligure a bordo di un traghetto GNV notturno da Genova a Porto Torres. Tra i punti salienti del percorso, ci saranno tratti affacciati sul mare, le dune di Co sta Verde, le miniere del Sulcis, il maestoso monte Arci con i suoi tagliafuoco e la leggendaria Foresta Burgos. Una novità assoluta sarà l'arrivo di una tappa con pernottamento tendato all’interno del Monastero di Sa Itria a Gavoi, sui monti del Gennargentu. L'arrivo finale sarà sulla splendida spiaggia di Marina di Sorso. Yamaha Italia, storico partner dello Swank Rally non mancherà per questa edizione speciale con i suoi piloti, Grandi Navi Veloci che dal 2022 accompagna i piloti dal continente alla Sardegna riafferma la collaborazione con il rally anche per la sesta edizione. Si confermano come partner anche Metzeler, che assisterà i partecipanti con il servizio di cambio gomme in Sardegna, e Garmin che premierà i partecipanti del Precision Trophy, la sfida di navigazione dedicata a chi partecipa alla categoria non competitiva . Per tutte le informazioni sugli eventi e le attività Adventure Riding, e per partecipare allo Swank Rally di Sardegna 2024, potete visionare il sito www.adventureriding.it.

