Innovhub SSI ricerca tre tecnici di laboratorio con diploma di maturità tecnica o diploma tecnico superiore da inserire nel proprio staff. Le figure selezionate faranno parte del Progetto Campus, che ha come obiettivo l’inserimento di nuove persone da formare attraverso percorsi strutturati e individuali. Saranno inserite in Team multidisciplinari costituiti da esperti, specialisti e tecnici di laboratorio impegnati in attività di consulenza, analisi di laboratorio e progetti di ricerca applicata in diversi ambiti, tra cui energia e sostenibilità, food, processi industriali. Candidature entro il 27 febbraio attraverso la sezione "Lavora con noi" del sito www.innovhub-ssi.it. Innovhub SSI è un centro nazionale di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico interamente partecipato dalla Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi e offre servizi di consulenza tecnico-scientifica, analisi e prove.

