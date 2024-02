StudentLINK, per supportare lo studente universitario

Al via l’attesissimo lancio commerciale dell’innovativa applicazione targata StudentLINK, la startup innovativa che lavora alla creazione di una grande community universitaria.

La nuova applicazione è diventata disponibile nei vari Digital Stores a partire dalla giornata di martedì 20 febbraio, presentandosi al pubblico in maniera decisa con l’obiettivo di diventare il principale punto di riferimento dello studente universitario lungo tutto il suo percorso accademico ed extra universitario. In questo modo la startup si impone cercando di decretare la nascita della prima community e del primo social network universitario, in grado di fornire un’ampia di gamma di servizi, tra cui scambio di appunti, ripetizioni, networking tra studenti, organizzazione di eventi, news, viaggi, sconti dedicati e numerosi altri contenuti innovativi.

Il lavoro svolto dal team di startupper è stato incessante nei mesi che hanno preceduto lo sbarco dell’applicazione su App Store e Play Store. Un lavoro integrato e coeso nell’ottica di creare il servizio migliore possibile per la Community degli studenti universitari.

Lavoro che ritroviamo anche nelle parole del CEO di StudentLINK Marco La Rocca: “Siamo molto fieri del lavoro svolto fino ad ora dal team e da tutti quelli che hanno deciso di prendere parte alla realtà StudentLINK. Con costanza e impegno stiamo riuscendo a raggiungere un piccolo traguardo alla volta: abbiamo vinto il bando “Incubatore d’impresa 2022” promosso dalla Camera di Commercio di Como – Lecco; ora il lancio commerciale dell’applicazione su tutte le piattaforme. Davvero enormi soddisfazioni”.

Parole riprese anche dal CMO della startup, Nicolò Joswig, che commenta: “Lo spirito innovativo e intraprendente di StudentLINK porta oggi sul mercato un’applicazione su misura per gli studenti universitari della LIUC. Il prodotto ha alle spalle un lungo e meticoloso lavoro di costruzione di una solida Community universitaria e di sostegno quotidiano agli studenti universitari tramite tutti i nostri canali. Crediamo che l’applicazione possa sostenere concretamente gli studenti lungo il loro percorso accademico e portare un valore aggiunto importante alle Università che la adotteranno”.

La parte tecnica dello sviluppo dell’app è stata curata dal team IT, guidato dal CPO Alessio Serreli con il supporto tecnico del CTO Alessio Giardina, i quali non nascondono le difficoltà riscontrate: “Le principali sfide nel mondo tech per una startup in pre-seed come la nostra sono sicuramente legate (oltre a quelle più prettamente tecniche) alla mancanza di cash flow e, di conseguenza, alla difficoltà di trovare persone in full time sul progetto che aiutino a rispettare deadline e obiettivi posti. Tuttavia, ci siamo impegnati al massimo per superare queste problematiche al fine di fornire agli studenti la soluzione più efficiente e intuitiva possibile. Siamo soddisfatti e carichi per questo lancio sul mercato e vogliamo ringraziare anche il nostro nuovo collaboratore Francesco Barcellona, junior developer dell’applicazione, per il supporto portato alla realtà”.

