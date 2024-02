Lite tra due stranieri: uno in Questura per l'espulsione

Lite tra stranieri: interviene la Polizia locale. E’ quanto accaduto la scorsa mattina a Castano, quando una ragazza spaventata da quello a cui aveva poco prima assistito, si è rivolta ad una pattuglia del comando di piazza Mazzini segnalando appunto una violenta lite tra due soggetti di nazionalità nordafricana nei pressi di un supermercato.

Lite tra stranieri: interviene la Polizia locale. E’ quanto accaduto la scorsa mattina a Castano, quando una ragazza spaventata da quello a cui aveva poco prima assistito, si è rivolta ad una pattuglia del comando di piazza Mazzini segnalando appunto una violenta lite tra due soggetti di nazionalità nordafricana nei pressi di un supermercato. Gli agenti, allora, si dirigevano immediatamente sul posto, dove, dopo aver individuato i due e riportato la calma, li accompagnavano presso gli uffici per la redazione degli atti. E per uno dei due, privo di documenti, veniva predisposto l’accompagnamento in Questura, al fine di accertare l’esatta identità a mezzo rilievi fotodattiloscopici. Emergeva infatti che a carico dello stesso vi fosse un ordine di espulsione dal territorio nazionale, provvedimento a cui l’uomo non aveva ottemperato ed era già stato pertanto deferito. Alla luce di quanto rilevato, l'uomo veniva accompagnato all’Ufficio Immigrazione e qui trattenuto per le valutazioni di competenza.

