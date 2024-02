Legnano: il logo del centenario

È di Elisabetta Tavalla Secondi, studentessa della V B sezione Grafica del Liceo Artistico Dell’Acqua il logo scelto per il centenario di Legnano città.

È di Elisabetta Tavalla Secondi, studentessa della V B sezione Grafica del Liceo Artistico Dell’Acqua il logo scelto per il centenario di Legnano città. Tavalla è la vincitrice del contest lanciato lo scorso anno dall’amministrazione comunale e cui hanno partecipato una quarantina fra studentesse e studenti del Liceo Artistico. Il logo vincitore è stato indicato dal Comitato d’onore in una rosa di tre proposte (gli altri due sono stati realizzati da Camilla Zenaboni e Giulia Condoleo), risultato della selezione operata dal comitato operativo su una quarantina di lavori. I tre loghi sono stati esposti al pubblico in occasione della mostra “Legnano passato e presente”, organizzata dall’associazione Arte e Storia e dall’amministrazione comunale a novembre a Palazzo Leone da Perego, e sono stati oggetto di un sondaggio che ha registrato un sostanziale equilibrio di preferenze espresse dal pubblico fra le proposte.

Dichiara l’assessore alla Cultura Guido Bragato: "In un centenario che vuole coinvolgere tutta la Città abbiamo pensato che il contest per il logo dovesse essere riservato a degli studenti; lasciare ai giovani la possibilità di esprimere in forma grafica una ricorrenza storica ha rappresentato per loro una sfida, l’occasione per soffermarsi su aspetti e luoghi della nostra Città che rischiamo di dare per scontati e che invece meritano di essere valorizzati e approfonditi. Alla luce del numero e del livello degli elaborati faccio i miei complimenti non soltanto alla vincitrice, ma a tutti i partecipanti e ai docenti del Liceo che li hanno guidati al meglio. Mi piace sottolineare il fatto che questa iniziativa con il Liceo non sia a sé stante ma si inserisca in un percorso di collaborazione che si sta consolidando e sta dando a entrambi grandi soddisfazioni".

"Il logo vincitore è il risultato di un lavoro condotto sui monumenti della Città -spiega il professor Gaetano Drago, referente della sezione Grafica del Liceo Artistico dell’Acqua che ha coordinato gli studenti impegnati nel contest - La capacità di Elisabetta è stata quella di legare tramite un nastro che funge da ideale linea del tempo cinque riferimenti topici di Legnano, capaci di esprimerne l’identità: Palazzo Malinverni, Monumento al Guerriero, basilica di San Magno, ciminiera e Castello. Il nastro è anche un mezzo per collegare trasversalmente i diversi aspetti dell’essere città: il luogo dell’istituzione locale, il cuore religioso, il monumento che ricorda quella battaglia che a Legnano ha dato la notorietà, il simbolo del lavoro e la testimonianza della funzione strategica che Legnano ebbe nel Medioevo. Sono tutti elementi di un passato più o meno lontano che hanno concorso, 100 anni fa, a fare di Legnano la Città che è oggi".

Il logo vincitore sarà anche riprodotto in una serie di sessanta incisioni a puntasecca, numerate e firmate dall’autrice che saranno omaggiati agli sponsor del centenario e in una decina di bassorilievi in terracotta policroma che saranno omaggiati ai componenti del Comitato d’onore. Per questi due lavori di riproduzione sono stati impegnati gli studenti del Liceo Artistico coordinati rispettivamente dai professori Gaetano Drago e Giovanni Galizia, referente dell’area Artistica dell’Istituto Dell’Acqua.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!