La pioggia riporta l'aria a un livello respirabile

Ieri, domenica 11 febbraio, sono state registrate per il secondo giorno consecutivo medie provinciali di PM10 inferiori al limite anche nelle province di Mantova e Cremona.

Come previsto dalle norme in vigore, da domani, martedì 13 febbraio, saranno quindi disattivate le misure temporanee per la qualità dell'aria anche in queste province.

Tutti i dati sono aggiornati in tempo reale sul portale www.infoaria.regione.lombardia.it

