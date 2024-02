'Night of Kick and Punch' al Teatro Principe

Sabato 2 marzo al teatro Principe di Milano, nel corso della Night of Kick and Punch 15, si svolgeranno le semifinali di un torneo per combattenti di kickboxing della categoria dei 70 kg. L’organizzatore Angelo Valente: “I vincitori si affronteranno nella finale prevista per l’8 giugno in una location strepitosa, in un evento che entrerà nella storia della kickboxing italiana. Non perdetevi, quindi, i combattimenti del 2 marzo al leggendario teatro Principe”.

Sabato 2 marzo, allo storico teatro Principe di Milano, in Viale Bligny 52, avrà luogo la quindicesima edizione di The Night of Kick and Punch, l’evento dell’anno nel settore della kickboxing. Organizzato da Angelo e Marianna Valente in collaborazione con la Sap Fighting Style dell’avvocato Michele Briamonte, quest’anno The Night of Kick and Punch proporrà un torneo di kickboxing – il Sap Special Tournament - con le regole dello stile K-1 (pugni, calci e ginocchiate) per i migliori atleti della categoria dei 70 kg: Francesco Maggio sfiderà Carlos Barbosa, mentre Amin Ettayeb combatterà contro Sheriff Konteh. I combattimenti sono previsti sulla distanza delle 3 riprese da 3 minuti ciascuna. La federazione di riferimento è la Federkombat-Lega Pro Italia, l’unica federazione di kickboxing riconosciuta dal Coni.

“Ho scelto i migliori atleti di 70 kg disponibili in questo momento – spiega Angelo Valente – e sono sicuro che daranno vita a dei combattimenti spettacolari. Ringrazio la Federazione Medico Sportiva Italiana, partner che ha sostenuto anche i nostri due eventi alla Reggia di Venaria il 18 giugno 2022 e il 24 giugno 2023. I combattenti che si affronteranno il 2 marzo hanno tutti la potenza per spedire al tappeto l’avversario con un solo pugno o calcio, sono tutti ambiziosi e vogliono vincere per accedere alla finale dell’8 giugno dove saranno in palio una borsa nettamente superiore allo standard e la possibilità di venire ingaggiati da una nuova promotion che ho ideato insieme all’avvocato Michele Briamonte. Il torneo serve anche per selezionare atleti per questa promotion, il cui nome svelerò l’8 giugno. Con il termine promotion intendo non una federazione, ma un’azienda che organizza grandi eventi di livello internazionale come fanno One Championship, l’UFC e poche altre aziende simili. Queste aziende hanno le loro classifiche, le loro cinture, i loro campioni e sono riconosciute dagli atleti e dagli altri addetti ai lavori come un punto di arrivo che definisce la loro carriera. Non si firma con l’UFC per poi combattere per qualcun altro, è l’UFC il punto di arrivo. In definitiva, non perdetevi la Night of Kick and Punch 15 al teatro Principe di Milano.”

Francesco Maggio è motivato per salire sul ring del teatro Principe, che oltre ad aver ospitato innumerevoli riunioni di pugilato ed essere stato scelto da Angelo e Marianna Valente per la quinta edizione della Night of Kick and Punch nel 2015, è stato anche il luogo in cui il grande regista Luchino Visconti ha girato le scene pugilistiche del film “Rocco e i suoi fratelli” (entrato nella storia del cinema italiano). Francesco è prontissimo per affrontare Carlos Barbosa: “Angelo mi ha chiamato a gennaio per chiedermi se ero interessato a combattere al teatro Principe ed ho risposto subito di si perché mi alleno 365 giorni all’anno e quindi sono sempre pronto a salire sul ring. Come sempre, mi segue mio padre Giovanni che ha un’enorme esperienza nella kickboxing avendo combattuto in tutta Europa. Ho sostenuto 41 incontri con le regole dello stile K-1 vincendone 38 (ben 37 prima del limite) e perdendone 3. Ho vinto il titolo italiano, l’europeo ed il mondiale. Per me, la kickboxing è un lavoro ma è soprattutto passione. Ho 23 anni, sono nel pieno della forma, e quindi mi vedrete spesso sul ring.”

Alla Night of Kick and Punch 15, il 2 marzo, salirà sul ring anche l’ex campione del mondo dei pesi piuma (58,2 kg) Wako-Pro Luca Grusovin. Combatterà sulla distanza delle 3 riprese da 3 minuti ciascuna con le regole dello stile K-1. Il nome del suo avversario sarà annunciato nei prossimi giorni. Sono previsti anche altri combattimenti che saranno annunciati a breve.

I biglietti costano 60 Euro (bordo ring gold), 45 Euro (bordo ring) e 30 Euro (balconata) e si possono comprare presso le palestre Kick and Punch Downtown Milano (in via Vivaio 1 all’interno del prestigioso palazzo Isimbardi, sede della Città Metropolitana di Milano) e Kick and Punch a Pieve Emanuele (in Via Sardegna 60). Sarà possibile comprare i biglietti anche la sera dell’evento al botteghino del teatro Principe, se ne rimarranno. Per informazioni, telefonare al 391-4124452. “E’ meglio recarsi subito in palestra – conclude Angelo Valente - perché i biglietti si stanno vendendo velocemente e potrebbero essere finiti nel giro di pochi giorni”.

