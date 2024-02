Premio strutture ricettive storiche

Ricevere un riconoscimento da Regione Lombardia che attesti la storicità e la qualità delle strutture ricettive alberghiere e non alberghiere è un motivo d'orgoglio per molti imprenditori che si dedicano con passione ed impegno a tenere alta la reputazione dell'ospitalità lombarda nel mondo.

Ricevere un riconoscimento da Regione Lombardia che attesti la storicità e la qualità delle strutture ricettive alberghiere e non alberghiere è un motivo d'orgoglio per molti imprenditori che si dedicano con passione ed impegno a tenere alta la reputazione dell'ospitalità lombarda nel mondo. Un riconoscimento che da oggi può diventare realtà grazie al bando approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessore a Turismo, Moda e Marketing Territoriale, Barbara Mazzali, che istituisce un premio per la valorizzazione e promozione degli imprenditori e delle strutture ricettive storiche e di qualità.

Fino al 1 marzo è, infatti, possibile presentare la domanda per il premio destinato alle strutture ricettive storiche e di qualità, le strutture ricettive alberghiere e non alberghiere gestite in forma imprenditoriale caratterizzate da: continuità nel tempo della gestione o dell'insegna per almeno cinquanta anni senza interruzione, salvo ristrutturazione dell'immobile o sospensione dovuta all'emergenza Covid e regolare dichiarazione dei flussi turistici, negli ultimi tre anni.

"Siamo fieri - spiega Mazzali - di poter finalmente tributare un riconoscimento agli imprenditori lombardi che lavorano da 50 anni nel sistema di accoglienza con passione e investimenti per far sentire i turisti a casa. La Lombardia vanta alberghi storici, residence e strutture ricettive eccellenti che meritano di essere premiate, così come quelle che stabiliscono un forte legame con il territorio dove operano, favorendo l'offerta di prodotti tipici e peculiarità locali, portando così indotto alla comunità locale. A loro il nostro grazie per il grande lavoro che svolgono ogni giorno per alzare la qualità della ricettività lombarda. Uomini e donne che 365 giorni all'anno regalano il sorriso ai nostri turisti in vero stile lombardo".

