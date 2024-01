Donare il cibo invenduto, ma adatto al consumo, o altri prodotti tra i quali anche quelli farmaceutici, attraverso 'corrieri' dotati di 'biciclette cargo'. È l'obiettivo del progetto 'Ri-Hub Food Varese'.

Donare il cibo invenduto, ma adatto al consumo, o altri prodotti tra i quali anche quelli farmaceutici, attraverso 'corrieri' dotati di 'biciclette cargo'. È l'obiettivo del progetto 'Ri-Hub Food Varese', inaugurato alla presenza dell'assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso.

"L'iniziativa - ha spiegato Caruso - alla quale Regione Lombardia, attraverso l'Assessorato all'Ambiente, ha contribuito mettendo in campo circa 60.000 euro, mira a ridistribuire i prodotti raccolti alle associazioni che assistono le persone bisognose promuovendo la cultura del dono e della solidarietà.

Inoltre, intende favorire la sostenibilità in tutte le sue forme, recuperando le eccedenze alimentari per ridurre la produzione di rifiuti e abbattere i costi di smaltimento".

L'hub di 'Varese Città Antispreco' è stato allestito in una palazzina dell'assessorato comunale in locali ristrutturati e attrezzati per l'occasione con frigoriferi e tutta la strumentazione necessaria per la conservazione e gestione della merce.

I volontari, in sella alle bici cargo elettriche, si recheranno nelle attività commerciali del centro di Varese che hanno aderito all'iniziativa per ritirare il cibo invenduto e portarlo nell'hub, gestito da Pane di Sant'Antonio, Banco Nonsolopane e Croce Rossa, per la distribuzione.

