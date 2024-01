Da fine gennaio sarà nelle sale cinematografiche “Leggende Metropolitane”, il film d’esordio di Stefano Meloncelli, già regista di oltre 200 videoclip musicali di artisti della scena rap, tra i quali Gue Pequeno e Vacca.

È online il trailer, visibile al seguente link: https://youtu.be/ULT5ApYY3ls?si=z-OxUHOQVv__219s .

“Leggende Metropolitane”, prodotto da SnobLab a.c. in coproduzione con James Dean Movie e Portorico MNGMT, è una favola urbana degradata che oscilla tra verosimiglianza e assurdità, ambientata in una periferia del nord Italia.

Edoardo Costa, nella parte di Mario, cerca di truffare tre amici in cerca di riscatto. I protagonisti sono Gigi (Diego Paul Galtieri), pigro e affascinante falso invalido, Sandro (Mattia Travaini) nervoso impiegato del Comune e Chico (Fabrizio Marchegiani), un bidello con problemi personali e relazionali che passano la maggior parte delle loro giornate al bar del paese tra partite a carte e chiacchiere tra amici. Con loro Giusy (Chiara Pollicino), una donna che non riesce ad avere una relazione amorosa stabile e Tini (Papa K Mensah), affascinante ed elegante spacciatore extracomunitario.

Mario, falso miliardario, porterà una scossa nelle loro vite ma finirà per essere coinvolto e trascinato nella loro mondo. Nel cast anche Marco Claudio Pira nel ruolo di Marietto, Dario Nicoli interpreta il personaggio di Succhino e Carlo Sortino nei panni di Franco, il proprietario del bar.

Il film è una moderna e divertente storia di periferia in cui i protagonisti sono persone ai margini della società. Il regista li descrive con distacco mentre cercano il loro posto nella società credendosi degli eroi quando il loro unico superpotere è quello di rimanere invisibili. Ma “Leggende Metropolitane” porta lo spettatore ad affezionarsi alle stranezze e ai modi di fare dei protagonisti, mettendo in discussione i preconcetti e i pregiudizi sugli “ultimi”.

Stefano Meloncelli, nato a Milano e cresciuto a Varese, come regista ha diretto più di 200 clip musicali per numerosi artisti della scena rap, tra i quali Gue Pequeno, Babaman, Vacca, G. Nano, Lanz Khan, DJ Dropsy, Maxi B, Sinplus e tanti altri. Ha collaborato anche al video di "Street code" di EnMiCasa con il rapper statunitense B-Real, nella colonna ufficiale del film Fast and Furious - Solo parti originali. Stefano, attivo anche come rapper aka Melo, è direttore creativo dal 2012 dell’etichetta indipendente Snob Music.

