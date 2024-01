'Assaggi d'arte': il barocco leccese

Ricomincia da 'Il Barocco leccese', sabato 13 gennaio alle 16 al Cinema Sala Ratti, 'Assaggi d’arte', il ciclo di quattro conferenze dedicate ad artisti e città d’arte italiane con degustazioni di cibi e vini locali d’eccellenza ispirati al tema delle conferenze che saranno tenute da Ruggero Cioffi. La rassegna è organizzata dal Comune di Legnano in collaborazione con Slow food Legnano.

Pagina tra le più interessanti dell’arte del Settecento, se il barocco leccese trae sicuramente origine da un forte sentimento di devozione popolare, questo stile fiorito rappresenta un fenomeno su cui molto resta da indagare. Ma il barocco Leccese non è soltanto uno stile; è piuttosto un vero e proprio fenomeno culturale che ha lasciato straordinarie testimonianze nelle chiese, palazzi, piazze, facciate della città e ha visto sprigionarsi l’estro di grandi artisti che hanno trasformato la città salentina in una scenografia irripetibile. Cioffi racconterà anche origini e storia del pasticciotto dolce pugliese, che potrà essere gustato al termine della conferenza, con il vino aleatico bianco.

Ingresso libero fino a esaurimento dei posti

