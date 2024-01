Di innovazione energetica e miglioramento ambientale ha fatto uno dei punti qualificanti della sua azione di governo. Adesso la giunta del sindaco Daniela Colombo, per perseguire il duplice scopo, può contare su un nuovo alleato. Si tratta di un finanziamento ricevuto da Città Metropolitana nell'ambito del PNRR e volto a sostenere la "Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extra urbano".

Di innovazione energetica e miglioramento ambientale ha fatto uno dei punti qualificanti della sua azione di governo. Adesso la giunta del sindaco Daniela Colombo, per perseguire il duplice scopo, può contare su un nuovo alleato. Si tratta di un finanziamento ricevuto da Città Metropolitana nell'ambito del PNRR e volto a sostenere la "Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extra urbano". Il progetto è stato denominato "La forestazione urbana per mitigare le isole di calore" e ha quali obiettivi portanti, spiega Colombo in una nota, "La piantumazione di alberi in aree vaste per aumentare la copertura vegetale al fine di ridurre l'effetto delle isole di calore, depurare l'aria attraverso l'assorbimento di anidride carbonica e realizzare nuovi spazi verdi con la presenza di piante autoctone". Un modo, quindi, per potenziare il patrimonio ambientale a tutto beneficio della salubrità del comune di cui potranno godere i cittadini. "Sono molto soddisfatta del risultato ottenuto - afferma la prima cittadina del municipio dell'ex Monastero degli Olivetani - che non solo premia la collaborazione dell'ente con le strutture comunali di Città Metropolitana, ma rappresenta un importante riconoscimento all'impegno e alla direzione intrapresa da quest'amministrazione che vede nelle azioni di promozione della mobilità green (installazioni di ricarica per auto e biciclette elettriche e progetto in via di esecuzione di nuove corsie ciclabili nel centro cittadino), nella riqualificazione energetica delle strutture comunali con due palestre in via Di Vittorio e Torricelli) e ora in questo progetto di contrasto degli effetti prodotti dai cambiamenti climatici". Tappe decisive per dare a Nerviano l'etichetta di un comune sempre più green. Nel progetto si inquadra anche la messa a dimora di nuove piante in un'area di 1,42 ettari in via La Guardia.

