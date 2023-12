Legnano: senza sosta i controlli della Polizia Locale

Servizi di controllo territoriale della Polizia locale: nel periodo di Natale due denunce e un accompagnamento in Questura

Sono proseguiti anche nel periodo delle festività natalizie i servizi straordinari della Polizia locale di Legnano finalizzati al controllo del territorio e al presidio dell’area centrale cittadina.

Nel corso di un servizio di controllo sulle strade, il personale del nucleo operativo stradale ha intercettato un veicolo sospetto che, alla vista degli agenti, si è dato alla fuga. Dopo un breve inseguimento il mezzo è stato raggiunto e fermato: i rilievi identificativi hanno accertato che a carico del guidatore, un cittadino tunisino nato nel 1986, pendeva un provvedimento di rintraccio a seguito di rigetto del permesso di soggiorno. Il mezzo, inoltre, risultava sottoposto a sequestro amministrativo. L’uomo è stato condotto in Comando dove si è accertato che a suo carico erano già state elevate più sanzioni per guida senza patente in tutto l'Altomilanese, e in particolare nella zona di Pogliano e Nerviano. Il soggetto è stato denunciato a piede libero per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e a suo carico sono state contestate sanzioni al codice della strada per un totale di circa 3mila euro (fra queste per circolazione con veicolo sottoposto a sequestro, mancato arresto all’alt di forza di polizia e altre violazioni commesse durante la fuga).

Durante l’attività di presidio del Centro cittadino, nella giornata di ieri, a seguito di segnalazione dei commercianti di corso Garibaldi, è stato individuato e denunciato un italiano di 40 anni che, dopo aver tentato di rubare in diverse attività commerciali, era riuscito a sottrarre un paio di scarpe da donna da un negozio. Gli agenti, avuta la descrizione dell’uomo, hanno eseguito un attento controllo nel centro città fino a individuare la persona che, in seguito, è stata riconosciuta dalla vittima del furto. L’uomo è stato denunciato a piede libero.

Nell’ambito dei servizi di monitoraggio delle aree verdi cittadine, a seguito di segnalazione dei residenti, è stato individuato un soggetto che bivaccava nei giardini fra le vie Pasubio e Cadore: dopo le procedure di identificazione e la verifica dei precedenti presso il Comando, l’uomo, di nazionalità tunisina di 24 anni, è stato condotto all’Ufficio Immigrazione della Questura di Milano per l’espulsione dal territorio azionale.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!