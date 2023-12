Coldiretti: riconferma di Prandini

Presidente Fontana e assessore Beduschi: "La riconferma di Prandini è un'ottima notizia. Lombardo, serio e concreto".

"Un'ottima notizia. Complimenti e buon lavoro, nel solco di quanto di buono e importante già realizzato in questi anni". Così il presidente Attilio Fontana e l'assessore regionale all'Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi, commentano la conferma di Ettore Prandini alla presidenza nazionale di Coldiretti.

"In perfetto stile lombardo, con professionalità, serietà e concretezza - spiega il governatore Fontana - Prandini ha ottenuto grandi risultati sostenendo 'sempre e comunque' il made in Italy e le istanze dei nostri agricoltori".

"Difendere il ruolo degli agricoltori - aggiunge l'assessore Beduschi - significa difendere tutti noi che ogni giorno apprezziamo sulle nostre tavole i risultati del loro lavoro. In Regione Lombardia troverà sempre un interlocutore attento e un alleato per combattere insieme le tante battaglie, anche in Europa, a difesa del nostro settore primario".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!