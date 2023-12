La Grande Milano attraverso Leonardo

'Leonardo: oltre il mito. In viaggio nella Grande Milano', ecco il podcast per riscoprire, con una formula innovativa, i Luoghi leonardiani, con Doris Zaccone di Radio Capital e lo storico dell’arte Luca Tomìo.

Un progetto di marketing territoriale promosso dalla Città metropolitana di Milano, in collaborazione con la Soprintendenza di Milano e il Gruppo Gedi, per conoscere, attraverso la figura dello scienziato, pittore e uomo di corte che ha meravigliato il mondo, il territorio metropolitano che dal genio di Leonardo si è fatto ispirare e plasmare.

Continua così il percorso avviato con successo dal Settore Turismo dell’Ente di area vasta che, dopo aver individuato i Luoghi leonardiani come uno dei maggiori attrattori locali su cui intraprendere azioni strategiche di marketing territoriale, da anni ha avviato una fruttuosa collaborazione con Luca Tomìo per valorizzare e promuovere l’interessante binomio turismo-cultura legato alla presenza di Leonardo nel territorio del Ducato di Milano, con l’obiettivo di scoprire nuove traiettorie, dettagli curiosi, aspetti finora nascosti che possano catturare l’attenzione dei visitatori nell’area metropolitana e renderla maggiormente attrattiva.

Dopo la pubblicazione dei quattro volumi della serie “La Grande Milano di Leonardo”, ecco ora un podcast per scoprire il territorio metropolitano, grazie ad un viaggio tra i paesaggi urbani e naturali della Grande Milano che sono stati i luoghi reali e concreti in cui Leonardo ha trovato le migliori condizioni per esprimere il suo genio, che lo hanno ispirato e che da lui sono stati, a volte, plasmati.

Già nel corso dell’estate del 2022, i dati sul turismo di Milano e di tutta l’area metropolitana avevano superato il periodo pre-pandemia. Secondo i dati del Servizio Turismo della Città metropolitana di Milano, il capoluogo lombardo ha registrato oltre 10 milioni di visitatori nel 2022, con un aumento del 3,1% rispetto all’anno precedente, mentre l’area metropolitana di Milano, che comprende le città limitrofe e le zone rurali circostanti, ha registrato oltre 17 milioni di visitatori con un aumento del 4,4% rispetto al periodo pre-pandemia.

“Il turismo in quanto funzione delegata da Regione Lombardia, è uno degli asset strategici della Città metropolitana di Milano - afferma Aurora Impiombato Andreani, Consigliera delegata al Turismo, Marketing Territoriale, Parchi e Aree Protette - L’Ente, infatti, svolge funzioni di promozione del patrimonio turistico, paesaggistico, storico, artistico ed enogastronomico, anche attraverso il coordinamento delle attività di altri soggetti istituzionali, delle imprese e associazioni”. Da qui l’ideazione del nuovo progetto.

“L’obiettivo– continua Impiombato Andreani - è accrescere l’attrattività culturale e turistica del territorio metropolitano attraverso la conoscenza dei luoghi storico-artistici frequentati da Leonardo e dalla sua Accademia, i cosiddetti luoghi leonardiani, sia quelli più noti che quelli sconosciuti ai più. In questo modo l’Ente adempie alla sua funzione istituzionale di promozione del patrimonio turistico e paesaggistico, anche in osservanza dell’art. 9 della Costituzione che, oltre a prevedere la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione, prevede anche la promozione dello sviluppo e della cultura, anche in chiave turistica. E’ inevitabile che tali azioni generino ricadute positive sull’indotto produttivo ed economico a favore del territorio metropolitano oltre che una maggiore visibilità e riconoscibilità istituzionale della Città metropolitana e del suo ruolo”.

Nell’ambito di un progetto più ampio è così nata l’idea di realizzare un podcast, un nuovo mezzo di comunicazione per divulgare la cultura, che racconti le bellezze del territorio attraverso il racconto dei Luoghi leonardiani descritti nei volumi della serie “La Grande Milano di Leonardo”, di Luca Tomìo, realizzati per la Città metropolitana di Milano sotto l’egida della Soprintendenza.

Uno shortcast di circa 16 minuti in cui lo storico dell’arte Luca Tomìo dialoga con Doris Zaccone, voce di Radio Capital, per raggiungere un pubblico diverso rispetto al tradizionale target istituzionale.

Il pubblico dei podcast, infatti, è per 43% under 35 anni, rappresentato in prevalenza da professionisti (11%) con titolo di studio elevato (il 30% è rappresentato da laureati). L’ascolto dei podcast, inoltre, è in continua crescita.

Il podcast Leonardo: oltre il mito. In viaggio nella Grande Milano sarà diffuso sui canali del network Outbrain; è disponibile gratuitamente sull’app One Podcast, su Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e Amazon Music, e accessibile dai canali social, siti ed app del gruppo Gedi.

