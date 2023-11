Busto: palestra a cielo aperto

Busto Arsizio entra nella grande palestra a cielo aperto di Sport e Salute S.p.A. L’iniziativa sarà presentata martedì 28 novembre dalle 11.

Busto Arsizio entra nella grande palestra a cielo aperto di Sport e Salute S.p.A. L’iniziativa sarà presentata martedì 28 novembre dalle 11 presso l’area verde di via Antonio De Curtis, nel quartiere di sant'Anna, dove Sport e Salute ha installato un'area attrezzata digitalizzata - in rete con tutte le altre già installate nel resto del Paese – che rappresenterà un luogo dedicato al benessere, dove stare insieme, per praticare attività fisica, esercitandosi da soli o in gruppo Su ogni singolo attrezzo, ciascuno potrà scaricare i tutorial di allenamento, attraverso un semplice QR Code. All'inaugurazione saranno presenti il sindaco Emanuele Antonelli, l’assessore allo Sport Maurizio Artusa, l'assessore all’educazione Daniela Cinzia Cerana, il consigliere delegato per l’Ecologia e Ambiente Orazio Tallarida, la Coordinatrice Regionale di Sport e Salute S.p.A. Felicia Panarese, la componente della Consulta ANCI Giovani Lombardia Anna Zambon, insieme a Vittoria Elena Zanetti, presidente dell'associazione sportiva Pink Stripes Busto A. che gestirà la struttura. Presenti anche due sportivi del territorio: Sofia Rebora, vicecapitano della Futura Volley e Walter Paladina, atleta della Master Boxe, campione regionale di boxe categoria Elite. Non mancheranno gli studenti delle scuole cittadine e delle società sportive che per primi proveranno gli attrezzi.

