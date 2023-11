Tre Valli Women’s Race sarà UCI ProSeries

Un altro grande risultato che inorgoglisce la Società Ciclistica Alfredo Binda. L’UCI - Unione Ciclistica Internazionale – ha comunicato che la Tre Valli Varesine Women’s Race il prossimo anno salirà ancora di categoria. La 4^ edizione farà parte del calendario internazionale UCI ProSeries, lo stesso livello della Tre Valli Uomini.

Un altro grande risultato che inorgoglisce la Società Ciclistica Alfredo Binda. L’UCI - Unione Ciclistica Internazionale – ha comunicato che la Tre Valli Varesine Women’s Race il prossimo anno salirà ancora di categoria. La 4^ edizione farà parte del calendario internazionale UCI ProSeries, lo stesso livello della Tre Valli Uomini.

“Nel rapporto di valutazione stilato dai commissari UCI la 3° Tre Valli Varesine Women’s Race | e-work ha ottenuto il massimo punteggio. – Afferma Pier Gino, della Società Ciclistica Alfredo Binda - I punti di forza, piu’ volte sottolineati, sono stati: la buona organizzazione generale, la sicurezza della gara, la partecipazione di atlete internazionali di alto livello, le cerimonie di presentazione squadre e premiazione ben organizzate e molto partecipate dal pubblico.”

La Tre Valli Varesine Women’s Race | e-work ha visto in gara le migliori atlete al mondo. La vittoria è andata a Liane Lippert già campionessa nazionale tedesca, seconda classificata la danese Cecilie Ulttrup Ludwig e terzo posto per l’italiana Elisa Balsamo già Campionessa del Mondo.

“A giocare un ruolo fondamentale per il passaggio ad una categoria superiore è stata sicuramente l’ottima promozione della gara con la novità 2023 della diretta televisiva integrale sui canali RAI – afferma Renzo Oldani, Presidente della Società Ciclistica Alfredo Binda - Una grande soddisfazione che gratifica sicuramente il lavoro di squadra tra la nostra Società, i nostri partner e sostenitori - in particolare il title sponsor della gara donne e-work - le istituzioni, le associazioni e tutti i volontari.

Un risultato importantissimo per il movimento del ciclismo femminile italiano frutto anche dell’accordo diretto che la Società ha siglato con RAI per la copertura televisiva delle nostre gare anche per i prossimi anni.”

L’appuntamento per la 4^ Tre Valli Varesine Women's Race - UCI ProSeries è per martedì 8 ottobre 2024.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!