Corso ATLS all'ospedale di Legnano

Anche quest’anno si è svolto, dal 9 all’11 novembre, presso l’Ospedale di Legnano, il corso ATLS (Advanced Trauma Life Support). Promosso dall'American College of Surgeons, questo corso è diffuso in ben 64 paesi del mondo e mira a fornire una preparazione pratica e uniforme a coloro che si trovano ad affrontare patologie traumatiche. L'iniziativa - sostenuta dal direttore UOC Chirurgia Generale di Legnano, dott. Gianandrea Baldazzi, ha visto protagonista il dott. Diego Mariani - chirurgo d'urgenza in forza allo stesso reparto - che ha promosso con successo le lezioni e la formazione del personale sanitario della Asst Ovest Milanese nel trattamento dei casi traumatici. La rilevanza di tale corso ha attirato anche partecipanti esterni all'ospedale, provenienti anche dalla Svizzera francese. Questo dimostra il riconoscimento dell'alta qualità e efficacia della formazione offerta. Il dott. Diego Mariani ringrazia la Croce Rossa Italiana - sezioni di Busto Arsizio e Legnano - per la loro collaborazione: la loro partecipazione ha offerto un supporto fondamentale nell'organizzazione e nella gestione delle attività. Il corso ATLS è un'importante opportunità per la formazione del personale sanitario che si occupa di patologie traumatiche e rappresenta una garanzia di qualità per i pazienti che necessitano di cure mediche in situazioni di emergenza. L'evento di Legnano si è concluso con successo, confermando ancora una volta Asst Ovest Milanese come un punto di riferimento per la formazione di eccellenza nel trattamento delle patologie traumatiche.

