'SPID gratuito subito, previa prenotazione': è un’iniziativa realizzata dalla Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi e dalla Provincia di Monza e della Brianza.

Quattro le giornate a disposizione in cui chiunque sia interessato potrà richiedere il rilascio di SPID presso la sede della Provincia di Monza e della Brianza, via Grigna 13 a Monza: martedì 21 e martedì 28 novembre, martedì 5 e martedì 12 dicembre

Dalle 14 alle 16 saranno infatti presenti gli operatori di Camera di commercio per rilasciare lo strumento digitale che permette a tutti i cittadini di accedere, tramite un'unica username e un'unica password, a tutti i servizi online delle Pubbliche Amministrazioni.

Il sistema SPID è semplice, sicuro, veloce, non richiede l'impiego di supporti specifici (token o smart card) ed è quindi utilizzabile da computer, tablet e smartphone.

Per chi fosse interessato, è necessario prenotare l’appuntamento consultando la pagina web https://www.milomb.camcom.it/spid-provincia-monza.

Durante la procedura di registrazione è obbligatorio avere con sé: documento di identità in corso di validità (carta d’identità, passaporto o patente). Per i cittadini stranieri è valido soltanto un documento italiano; la tessera sanitaria in corso di validità. Per i cittadini stranieri è necessario il codice fiscale rilasciato negli ultimi 12 mesi; il proprio smartphone; l'indirizzo mail personale accessibile al momento della registrazione.

