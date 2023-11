Studenti 'ciceroni' a Santa Maria Maggiore

Gli studenti dell’Istituto comprensivo Testore offrono una visita guidata alla mostra di Enrico Cavalli, visitabile fino al prossimo 26 novembre a Santa Maria Maggiore.

La visita alla mostra "Enrico Cavalli (1849-1919) – Tra la Francia di Monticelli e la Val Vigezzo di Fornara e Ciolina" non offre solo l’occasione per conoscere meglio la figura di Enrico Cavalli, la sua produzione artistica e quella dei suoi “maestri” d’Oltralpe, ma anche per scoprire come sia stato possibile che un piccolo borgo di montagna sia divenuto un “laboratorio” per le avanguardie artistiche dell’epoca e cosa questo ha significato per la vita di chi abitava in Valle Vigezzo. Le visite guidate a cura delle ragazze e dei ragazzi della scuola media di Santa Maria Maggiore si terranno nella mattina di domenica 19 novembre ai seguenti orari:

10.30 primo turno

11.30 secondo turno

è gradita la prenotazione inviando una mail a: segreteria [at] fondazionerossettivalentini [dot] it

Per l'occasione le visite saranno arricchite da un accompagnamento musicale a tema curato dal Maestro Roberto Bassa.

Durante due incontri di formazione, gli studenti hanno potuto approfondire la storia del loro territorio e degli illustri attori che lo hanno vissuto arricchendolo artisticamente, in modo da poter raccontare l’opera artistica dei pittori della Valle Vigezzo e fare da guida ai visitatori della mostra.

