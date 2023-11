Riconoscimenti agli alunni meritevoli

L’Amministrazione comunale di Vanzaghello riconoscendo il profondo significato sociale e culturale che riveste l’impegno nello studio, anche per il seguente anno scolastico intende incentivare i risultati pregevoli e valorizzare le eccellenze tra gli studenti vanzaghellesi, conseguiti nell’anno scolastico 20220/2023.

L’Amministrazione comunale di Vanzaghello riconoscendo il profondo significato sociale e culturale che riveste l’impegno nello studio, anche per il seguente anno scolastico intende incentivare i risultati pregevoli e valorizzare le eccellenze tra gli studenti vanzaghellesi, conseguiti nell’anno scolastico 20220/2023. Al fine di premiare l’eccellenza e stimolare i giovani a proseguire sulla strada dell’impegno e della qualità dei risultati, è prevista l’attribuzione di riconoscimenti al merito ai seguenti alunni residenti a Vanzaghello: licenziati dalla Scuola Secondaria di Primo Grado, frequentanti le Scuole Secondarie di Secondo Grado Statali o Paritarie, diplomati presso Scuole Secondarie di Secondo Grado Statali o Paritarie e laureati (triennale/magistrale o a ciclo unico). La compilazione, l’inoltro e la gestione delle domande devono avvenire compilando il modulo, in carta libera, da mandare esclusivamente tramite mail all’indirizzo: info [at] comune [dot] vanzaghello [dot] mi [dot] it entro e non oltre martedì 28 novembre. Per informazioni telefonare all’ufficio Pubblica Istruzione allo 0331/308945 o consultare il sito www.comune.vanzaghello.mi.it dove sarà possibile scaricare tutta la modulistica necessaria.

