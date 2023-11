'Straordinarie Natività'

Ampliamento della Cargo City di Malpensa: tutt’altro che un argomento chiuso. Approvato infatti nei giorni scorsi un provvedimento di legge che intende revocare i risultati della procedura di VIA. E così ecco che sabato scorso associazioni, cittadini e anche istituzioni del territorio sono tornati a far sentire la loro voce, per la difesa e la tutela appunto di queste zone.