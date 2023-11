'Missione Lombardia': il piano per l'edilizia residenziale

Presentato a Firenze il piano: "La cura del patrimonio, la rigenerazione urbana, il welfare abitativo, l'housing sociale - ha spiegato l'assessore Franco - sono le principali linee di investimento".

Sostenibilità, welfare abitativo, cura del patrimonio, rigenerazione urbana, housing sociale: è la declinazione della 'Missione Lombardia' presentata a Firenze dall'assessore regionale alla Casa e Housing sociale Paolo Franco in occasione di 'Urbanpromo - Progetti per il Paese'. Un vero e proprio cambio di passo per l'abitare, forte di un impattante piano di investimenti messo in campo da Regione Lombardia per un ammontare complessivo di circa un miliardo e mezzo di euro.



"Investimenti - ha spiegato l'assessore - che hanno al centro la persona e i bisogni delle fasce sociali più fragili, attraverso una programmazione di interventi di rigenerazione del patrimonio immobiliare per l'incremento dell'offerta abitativa, ma anche di azioni per il recupero della legalità nei quartieri di edilizia residenziale pubblica, per il consolidamento del mix abitativo e per il potenziamento della presenza istituzionale nel territorio per rispondere in modo efficace alle diverse esigenze della popolazione lombarda".



"La cura del patrimonio, la rigenerazione urbana, il welfare abitativo, l'housing sociale - ha proseguito - sono le principali linee di investimento per rispettivamente 736.7 milioni, 512.1 milioni, 210.1 milioni e 52 milioni di euro. Attività a cui si affiancano anche gli sgomberi. Nel 2023 ne sono stati effettuati 90 sui 104 programmati".



"Infine, vorrei sottolineare - ha concluso l'assessore regionale Paolo Franco - gli sforzi sul mix abitativo attraverso i quali stiamo ridisegnando anche sotto il profilo sociale gli immobili, con soluzioni più inclusive e maggiormente eterogenee. Modalità con indubbie ricadute positive anche sulla sicurezza".

