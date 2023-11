Museo Agusta: realtà aumentata

Il progetto di rinnovamento del museo di Samarate prevede anche l'utilizzo di un'app che permetta la fruizione interattiva degli ambienti e dei mezzi esposti. Open day gratuito domenica 12 novembre.

Sono in corso gli ultimi preparativi al Museo Agusta dove è tutto pronto per l’Open Day di domenica 12 novembre 2023. Nell’occasione il Museo sarà aperto, eccezionalmente con orario continuato dalle 10 alle 18, con ingresso gratuito e i visitatori potranno provare per la prima volta la App di realtà aumentata, sviluppata dall’Agenzia Enplin, come ultima parte del progetto triennale che ha visto il Museo Agusta partecipare al progetto triennale Mulm, il Museo più lungo del mondo, partito a novembre 2020, nell’ambito del Programma Interreg V-A Italia-Svizzera 2014-2020.

“Siamo entusiasti e orgogliosi – commenta il Presidente di Fondazione Museo Agusta Gian Luigi Marasi – nel presentare finalmente la App di realtà aumentata che consentirà la visita in autonomia agli ospiti all’interno e all’esterno del Museo Agusta, attraverso una giornata di Open Day con ingresso gratuito la prossima domenica 12 novembre, eccezionalmente con orario continuato dalle 10 alle 18.

Una App che arriva a compimento di un progetto durato 3 anni e che si inserisce nel contesto del Mulm, il Museo Più Lungo del Mondo, una rete fra 14 partner, 7 italiani e 7 svizzeri.

Un progetto cominciato con il piano di comunicazione del Museo, il rinnovamento del simulatore di volo del 129 e ora, infine, una App di ultima generazione finalizzata a rendere il Museo un luogo più fruibile, inclusivo e immersivo in modo da coinvolgere un pubblico sempre più vasto e numeroso”.

Tecnicamente la App prevede la scansione di QR-code posizionati strategicamente accanto ad altrettanti oggetti di interesse della collezione sia all’interno sia all’esterno del Museo: ogni codice rimanda ad una pagina della app con contenuti e documenti pensati esclusivamente per una fruizione dentro il Museo: storie, racconti, curiosità e dettagli dedicati sia al pubblico più generalista sia più tecnici e ricercati che certo saranno apprezzati dai visitatori più esperti.

“La nuova App non vuole sostituirsi alla visita tradizionale: per quanti sono interessati a fare una visita guidata con le nostre guide, gli storici volontari del Museo, consigliamo di contattare il Museo per prenotare una visita accompagnati dagli ex lavoratori che sono in assoluto uno dei maggiori valori aggiunti di cui il nostro Museo può vantarsi. L’unica accortezza che chiediamo è di prenotare contattando la mail info [at] museoagusta [dot] it “

