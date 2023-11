Il 'ponte di gioia' dei preAdo

Una tre giorni per consolidare il 'gruppo medie' in vista dell'anno oratoriano. "Un modo diverso per vivere il ponte di Ognissanti, in semplicità e condivisione", ha detto don Alessandro.

Conoscersi, fare gruppo, creare legami anche tra classi diverse in vista di un anno oratoriano intenso e fruttuoso. Tutto questo è il ‘ponte di gioia’, la vacanza che l’oratorio di Arconate organizza per i propri preadolescenti (dalla prima alla terza media).

“È un modo diverso e più intenso di vivere un periodo, quello del ponte di Ognissanti, che altrimenti potrebbe essere un po’ dispersivo”, spiega don Alessandro Lucini, parroco di Arconate. “Quest’anno siamo stati a Pian dei Resinelli, appena sopra la Grignetta, in provincia di Lecco. Abbiamo pensato ad una tre giorni di giochi e riflessione, non senza una piccola escursione. Il tema scelto è stato quello della fiducia, che riteniamo essere fondamentale soprattutto in un’età come quella preadolescenziale nella quale cambiano parecchio i riferimenti di vita: fiducia in sé, fiducia negli adulti e, ovviamente, fiducia verso Dio una delle chiavi per una fede autentica”.

“È stata una bellissima esperienza”, continua don Alessandro, “e la partecipazione è stata ottima: ben ventisei ragazzi hanno partecipato, dei quali due dei nostri vicini di Dairago. Inoltre non posso non ringraziare le due cuoche che ci hanno aiutato, Antonella e Laura, e tutti gli educatori che accompagnano i ragazzi durante l’anno: i due Alessandro, Camilla e Stefano. Questa è solo la parte di iniziale di un cammino che porteremo avanti insieme fino all’estate, che tra oratorio estivo e vacanza sarà il nostro momento più bello”.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!