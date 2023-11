'BA Informa' con WhatsApp

E' attivo 'BA Informa', il nuovo servizio con cui l’Amministrazione comunale di Busto Arsizio informa i cittadini in maniera semplice e tempestiva, tramite WhatsApp.

E' attivo 'BA Informa', il nuovo servizio con cui l’Amministrazione comunale di Busto Arsizio informa i cittadini in maniera semplice e tempestiva, tramite WhatsApp. I cittadini riceveranno messaggi contenenti informazioni di pubblica utilità e comunicazioni in maniera completamente gratuita. Le modalità di iscrizione sono semplici: salva in rubrica il numero di telefono 344/0769992, una volta aperta la chat, scrivi "Attiva", rispondi "Sì" per aderire al servizio e digita il numero corrispondente al quartiere di tuo interesse

