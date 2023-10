'Giornata della Statistica' alla LIUC

“Questione di dati: imprese, lavoro e benessere tra percezione e realtà” è il titolo dell’evento in programma alla LIUC – Università Cattaneo il prossimo giovedì 9 novembre dalle 9 alle 11.15 in Aula Bussolati.

“Questione di dati: imprese, lavoro e benessere tra percezione e realtà” è il titolo dell’evento in programma alla LIUC – Università Cattaneo il prossimo giovedì 9 novembre dalle 9 alle 11.15 in Aula Bussolati. Un appuntamento promosso nell’ambito della Giornata Italiana della Statistica, un’iniziativa promossa ogni anno dall’Istat e dalla Società Italiana di Statistica. L’incontro è aperto agli studenti LIUC ( per tutti gli altri è possibile partecipare a distanza).

