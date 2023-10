"Degrado in via Pasubio"

Rifiuti abbandonati un po' ovunque e passaggi sospetti negli orari notturni. I nemici della tranquillità dei residenti delle case Aler di via Pasubio a Nerviano hanno connotati precisi.

Rifiuti abbandonati un po' ovunque e passaggi sospetti negli orari notturni. I nemici della tranquillità dei residenti delle case Aler di via Pasubio a Nerviano hanno connotati precisi. Il consigliere di opposizione ed ex primo cittadino Massimo Cozzi ha così deciso di prendere carta e penna per interpellare Aler e Polizia Locale sul duplcie degrado evidenziato dagli abitanti della zona. "Da una parte - spiega - si segnala la presenza di materiale di ogni natura e genere destinato alla discarica e abbandonato nelle parti comuni, dall'altra la presenza in orario serale e notturno di personaggi ubriachi e non solo, non sempre residenti, che preoccupano gli inquilini". Cozzi ha così deciso di farsi carico della situazione "Con l'unico intento di evitare che la situazione degeneri ulteriormente , nell'interesse del diritto alla tranquillità dei residenti". E richiede "un intervento di rimozione dei rifiuti abbandonati , di richiamo al rispetto delle regole e di controlli specifici della zona per assicurare la sicurezza di chi lì ci abita quotidianamente".

