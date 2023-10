Castano, l'addio a Gabriella

La comunità di Castano piange Gabriella Baggini, consigliera comunale e capogruppo di maggioranza. La vita dedicata alla famiglia, alla politica e alla città.

La vita dedicata alla sua famiglia e al mondo della politica, dell'associazionismo e della scuola. Un punto di riferimento importante per la città, capace con le sue qualità e capacità di mettersi ogni volta all'ascolto ed al servizio della comunità. Lacrime, dolore e commozione a Castano, per la scomparsa di Gabriella Baggini, consigliera comunale e capogruppo sui banchi della maggioranza (prima dipendente proprio del Municipio castanese), oltre a volontaria dell'Auser e anche a fianco della scuola Materna - Ente Morale. "Oggi il nostro Comune e la città intera perdono un pezzo importante. Ci mancherai, così come mancheranno i tuoi consigli e i tuoi insegnamenti - ha scritto il sindaco Giuseppe Pignatiello - Addio Gabry: è stato un grande onore poter percorrere assieme una parte di strada nella politica cittadina. Conoscevi tante cose e le mettevi sempre al servizio senza mai un pizzico di arroganza, consapevole di quello che eri e di quello che volevi essere per te stessa e per tutta la comunità. Non ti dimenticheremo mai. E non preoccuparti perché i tuoi insegnamenti saranno con noi ogni giorno. Guardaci, quando puoi, da lassù e continua ad indicarci la strada con la solita gentilezza e la forza che ci hai regalato in vita".

