Le strisce pedonali diventano frecce

Un'opera di urbanismo tattico degli artisti Urban Solid, noti in tutta Europa per le opere di street art. L’idea nasce dalle strisce pedonali esistenti ormai inutilizzate, nonché dai diversi interventi di rattoppi stradali che si sono succeduti negli anni. Le strisce pedonali si trasformano in frecce, che invitano il cittadino ad entrare nel centro storico di Busto Arsizio e a viverlo. I colori forti e sgargianti rendono l’opera ben visibile da lontano e sollecitano la curiosità dei passanti, spingendoli ad interagire con essa. L’opera, che è stata realizzata in occasione della settimana europea della mobilità 2023, continuerà a ricordare che è possibile utilizzare la strada in modo diverso e cambiare punti di vista e abitudini.

