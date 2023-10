MSC Air Cargo: primo volo per Tokyo

È partito dallo scalo di Malpensa il primo volo italiano operato da MSC Air Cargo, la divisione del Gruppo MSC per il trasporto merci per via aerea.

È partito dallo scalo di Malpensa il primo volo italiano operato da MSC Air Cargo, la divisione del Gruppo MSC per il trasporto merci per via aerea. Il Boeing 777-200 Freighter, brandizzato con la livrea MSC bianca a righe gialle e nere, è atterrato nello scalo lombardo proveniente dall’aeroporto di Liegi (Belgio) per poi ripartire alla volta di Tokyo in Giappone. Si tratta del primo volo di un collegamento settimanale operato ogni venerdì con partenza alle ore 15.55 da Malpensa e arrivo a Tokyo alle 15.00 (ora locale), capace quindi di assicurare la consegna delle merci entro il giorno successivo. L’aereo ha capacità a pieno carico fino a 100 tonnellate e sarà principalmente dedicato all’export di prodotti Made in Italy ad alto valore aggiunto, tra cui alta moda e accessori, destinati ai mercati del Far East.

