Nel mese di luglio, il progetto Recyling - Bike Reuse and Riding Fair è stato selezionato come uno dei primi 5 progetti chiamati a concorrere nella categoria "Conservazione dell'energia e delle risorse ed economia circolare" e nel mese di agosto è stato decretato come il vincitore del concorso VCÖ Mobility Awar 2023. Il 27 settembre a Vienna, Regione ha ritirato il premio.

Il progetto Recycling -Bike Reuse and Riding Fair" è stato finanziato dal Programma Erasmus Sport con lo scopo di coinvolgere nuovamente i ragazzi nello sport dopo la crisi pandemica, ristabilire uno stile di vita sano attraverso il ciclismo e, allo stesso tempo, promuovere la economia circolare nel settore della bicicletta.Il progetto coinvolge bambini, famiglie, istruttori e allenatori di ciclismo e altri soggetti interessati, in una serie di iniziative riguardanti il ​​ciclismo green, la riparazione della bicicletta, anche fai da te, il riutilizzo della bicicletta, lo smaltimento sicuro e responsabile. Le attività principali sono il programma di formazione ibrido e le fiere che si terranno in Macedonia del Nord, Austria, Italia e Francia tra il 2023 e il 2024.

Capofila è Regione Lombardia – Direzione Sport e Giovani – che in Italia collabora con il Consorzio partner IBIS – 'innovative Bio-based and Sustainable products and processes' – una rete di aziende chimiche verdi impegnate nell'Educazione allo Sviluppo Sostenibile. "ECO-LOGIC" è una ONG macedone molto attiva nella promozione della sostenibilità e degli SDG in diversi settori pubblici, con competenze specifiche nella mobilità verde. "Easy Drivers Radfahrschule" è il principale fornitore in Austria di corsi di ciclismo e ciclismo sicuro, raggiungendo migliaia di bambini ogni anno nelle scuole elementari. L'Heureux Cyclage è un'associazione francese che federa cooperative di biciclette che promuovono il ciclismo, la riparazione di biciclette fai-da-te e il riutilizzo di biciclette inutilizzate. Il partner tedesco "Mountain Bike Tourism Forum Germany" è un'organizzazione senza scopo di lucro, specializzata nel turismo e nella ricerca di dati, che si impegna per uno sviluppo del ciclismo e della mountain bike che conservi le risorse, sia socialmente accettabile e rispettoso dell'ambiente.

Il VCÖ Mobility Awar 2023 è il più grande concorso austriaco sul tema della mobilità sostenibile, realizzato dal VCÖ in collaborazione con il Ministero per la protezione del clima e il ÖBB. Tale organizzazione opera da 35 anni sul tema della mobilità sostenibile e promuove i progetti che condividono la stessa vision: operare per la tutela delle future generazioni, nel rispetto dell’ambiente. Per fare questo, la VCÖ organizza ogni anno il VCÖ Mobility Award; il concorso è infatti l’occasione per cercare e mettere a sistema progetti e idee innovative per il trasporto e la mobilità sostenibile.

