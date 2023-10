Venerdì 6 ottobre alle 21 presso la ex sala consiliare di Busto Garolfo, l'incontro pubblico 'Le mafie. Come agiscono Cosa Nostra e 'Ndrangheta nei nostri territori', organizzato dall'associazione Carovana Antimafia dell'Ovest Milano. Intervengono: Alessandra Cerreti (magistrato Direzione Distrettuale Antimafia presso la Procura della Repubblica di Milano), Lorenzo Rotella (giornalista de 'La Stampa') e Piero Sebri (presidente Carovana Antimafia Ovest Milano); moderatore: Marta Bertani (assessore alle Politiche Sociali di Casorezzo).

