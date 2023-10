Berlusconi: "Iscrizione a Famedio atto dovuto"

“Il Famedio di Milano è da sempre un luogo di memoria e riconoscimento per personalità eccezionali che hanno arricchito il tessuto culturale e storico della città. L'iscrizione del Presidente Silvio Berlusconi tra le sue mura è un atto dovuto. Un atto che rafforza il suo posto nell'eredità della città di Milano”. Lo afferma il consigliere comunale di Milano e assessore regionale al Territorio e Sistemi Verdi, Gianluca Comazzi. “Il Famedio del Cimitero Monumentale, con la sua maestosa architettura e la sua storia ricca di significato, rappresenta un tributo adeguato al nostro Presidente, che ha lasciato un'impronta indelebile nella storia contemporanea dell’Italia” conclude Comazzi.

Sostieni



Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!