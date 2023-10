Tre Valli Varesine, vince Van Wilder. Caruso: "Bello spot per Varese"

"Il Trittico e in particolare la 'Tre Valli Varesine' hanno acceso i riflettori sulla provincia di Varese di cui sono orgogliosamente rappresentante. La gara è stata seguita da migliaia di appassionati che hanno potuto ammirare le bellezze paesaggistiche e naturalistiche del nostro territorio, ricche di storia e cultura".

Così l'assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso, che al traguardo della 102esima edizione della 'Tre Valli Varesine' ha premiato il vincitore, il belga Ilan Van Wilder. "La manifestazione, fiore all'occhiello dello sport lombardo - ha concluso l'assessore regionale - negli anni ha assunto un grande valore anche fuori dai nostri confini, diventando sempre più una competizione di caratura internazionale dall'enorme valore tecnico".

