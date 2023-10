Il 13 ottobre, dalle ore 14.00 alle 17.30, si svolgerà a Milano, presso la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, in Via Meravigli 9/b, Sala Consiglio, l'evento "AGRIVOLTAICO e AREE IDONEE: dal conflitto alla concertazione".

Il 13 ottobre, dalle ore 14.00 alle 17.30, si svolgerà a Milano, presso la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, in Via Meravigli 9/b, Sala Consiglio, l'evento "AGRIVOLTAICO e AREE IDONEE: dal conflitto alla concertazione".

E’ il primo evento in presenza organizzato da FacilitAmbiente - Servizio della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi e della Camera Arbitrale di Milano nato nel 2021 per la prevenzione dei conflitti ambientali - con lo scopo di proporre alla cittadinanza e alle istituzioni gli strumenti della facilitazione e della partecipazione per la gestione delle possibili criticità in ambito ambientale.

Si tratta di una importante occasione per riflettere, dibattere e individuare i sistemi e i processi di prevenzione delle conflittualità di carattere socioeconomico-ambientale connesse agli impianti agrivoltaici.

La localizzazione degli impianti, e le relative caratteristiche, costituiscono infatti gli snodi più dibattuti dello scenario che devono rispondere all’obiettivo climatico-ambientale di richiesta di energia sostenibile e di efficienza energetica.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!