Corto e Premio Giancarlo Castiglioni

Due importanti iniziative caratterizzano il mese di ottobre del Panathlon Club La Malpensa, realtà che ha contribuito in maniera molto attiva alla composizione del calendario delle iniziative che celebrano Busto come città europea dello Sport 2023. Il 18 ottobre al teatro Lux di Sacconago sarà proiettato il cortometraggio '389 volte Pippo' di Filippo D’Angelo, un’opera dedicata a Giuseppe Taglioretti, primatista di presenze con la maglia della Pro Patria e icona dell’epoca d’oro della storia biancoblù, un grande personaggio, che ha incarnato i valori senza tempo dell’essere Tigrotto. E nell’anno dello Sport non poteva mancare un’attenzione particolare allo sport paralimpico: la 30^ edizione del Premio Giancarlo Castiglioni sarà assegnata a una figura di spicco del territorio per quanto riguarda lo spirito di servizio dedicato alla comunità. Si tratta di Carmen Galli, una delle prime donne sindaco in Italia, panathleta e punto di riferimento del sostegno allo sport per disabili attraverso la sua Castoro Sport. Il riconoscimento è assegnato dall'Associazione Amici di Giancarlo Castiglioni (composta dagli eredi oltre che da Panathlon Club La Malpensa, Panathlon Club Varese, ASSB, Lions Club Busto Arsizio Host, Famiglia Bustocca, US ARDOR e Accademia Bustese Pattinaggio).

