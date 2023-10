La giunta regionale ha definito, con una delibera proposta dall'assessore alla Montagna ed Enti locali, Massimo Sertori, la composizione e le modalità di funzionamento della Consulta per la Rete escursionistica della Lombardia e per le strade storiche di montagna.

"Con questo provvedimento - spiega Massimo Sertori - abbiamo articolato il funzionamento di un organismo che, sono certo, si renderà molto utile nel proporre iniziative per valorizzare la Rete escursionistica della Lombardia, i sentieri e le strade di montagna di interesse storico".

La Consulta è composta dall'assessore regionale competente in materia di Rete Escursionistica Lombarda, che la presiede; dai presidenti o loro delegati dei seguenti enti: Anci Lombardia, UPL, Conferenza dei presidenti delle comunità montane, Ersaf, Collegio regionale delle guide alpine della Lombardia, Cai Lombardia, Ana e un rappresentante del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico della Lombardia; infine, da un rappresentante dell'associazione di categoria dei gestori dei rifugi e da un rappresentante degli enti gestori delle aree protette.

La Consulta, presieduta e convocata dall'assessore regionale competente in materia di Rete Escursionistica Lombarda, si riunisce periodicamente nella sede regionale almeno due volte l'anno e comunque ogni volta si renda necessario.

"L'impegno di Regione Lombardia, e in particolare dell'assessorato alla Montagna - conclude Sertori - è continuo e massimo nella valorizzazione dei territori montani lombardi. La nostra azione va nella direzione di renderli sempre più connessi e attrattivi per la qualità di vita dei nostri cittadini".

Sostieni



Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!