'Tre Valli Varesine': sfida tra fuoriclasse

Il pubblico della 'Tre Valli Varesine' Internazionale UCI Pro Series assisterà ad una sfida stellare. Infatti il fuoriclasse Tadej Pogacar, l’eclettico Wout Van Aert, archetipo della classiche, e Primoz Roglic il 3 ottobre si sfideranno nei 197 chilometri da Busto Arsizio all’ormai mitica Via Sacco di Varese. Pogacar alla Tre Valli vanta il successo del 2022 e la terza posizione nell’edizione 2021, Roglic ha trionfato nel 2019. Quest’anno Roglic ha vinto il Giro d’Italia. I due sloveni vogliono assolutamente il bis e Van Aert (Belgio) affronterà la terza prova del Trittico Regione Lombardia col temperamento che lo contraddistingue nelle grandi classiche su strada World Tour e ai Mondiali di ciclocross. Il finisseur Van Aert in Italia vinse la Milano-Sanremo 2020 ed è consapevole che anche la Tre Valli ha ormai cast da classica monumento e con arrivo in via Sacco che gli si addice. La Jumbo-Visma in caso di marcatura spietata a Van Aert e Roglic potrebbe puntare alla vittoria col belga Tjesi Benoot noto le vittorie a Strade Bianche World Tour e Kuurne-Bruxelles-Kuurne. La “Jumbo” del trio Roglic-Pogacar-Benoot e la Uae-Emirates di Pogacar sono due delle 17 squadre catalogate Uci World Tour di scena alla gara della Binda. Saranno globalmente 25 i Gruppi Sportivi in corsa di cui 8 UCI Professional. Quest’anno la classica dell’Alfredo Binda verrà onorata dalla partecipazione di Julian Alaphilippe, francese vincitore di 2 Campionati del Mondo. Sarà lui il capitano della Soudal-Quick Step, altro team World Tour. La Intermarché-Circus-Wanty diretta dal mantovano Valerio Piva schiererà il generoso Lorenzo Rota, bravo ai Mondiali con maglia azzurra. Sempre riguardo atleti di squadroni World Tour, il toscano Simone Velasco alla Tre Valli mostrerà la sua maglia da Campione d’Italia conquistata in Trentino. Velasco è dell’Astana, squadra intenzionata a ben figurare sull’ordine d’arrivo anche con l’estroso Gianni Moscon. Il team Ag2r-Citroen potrebbe puntare al successo col trevigiano Andrea Vendrame oppure col finisseur francese Benoit Cosnefroy. La potente Bora-Hansgrohe avrà 3 punte: Jai Hindley, vincitore del Giro d’Italia 2022, Aleksandr Vlasov, reduce da una Vuelta a Espana corsa in prima fila, e Lennard Kamna. Il tedesco Kamna è nel “club” dei corridori capaci di vincere almeno una tappa nei tre Grandi Giri ovvero Tour de France, Vuelta a Espana e Giro d’Italia. Il diesse lombardo Roberto Damiani nella sua Cofidis farà fare la punta allo spagnolo Jesus Herrada. In team di squadre francesi World Tour, la Groupama-FDJ è intenzionata a schierare Thibaut Pinot, pluripiazzato alla Tre Valli. Per il glorioso Pinot la Tre Valli sarà la penultima gara della carriera: la chiuderà 4 giorni dopo al Giro di Lombardia da lui vinto nel 2018. Il colombiano Esteban Chaves (primo al Lombardia 2016) e Richard Carapaz, Campione olimpico in carica, saranno le punte della EF Education-Easypost. Carapaz (Ecuador) ha trionfato al Giro d’Italia 2019. Anche il lettone Toms Skujins è tra i corridori già presenti nell’albo d’oro della Tre Valli: vinse nel 2018. Quest’anno Skujins correrà griffato Lidl-Trek come Giulio Ciccone, maglia a pois (classifica scalatori) al recente Tour de France. La Jayco-AlUla avrà Alessandro De Marchi, il re della Tre Valli 2021, oltre all’ex Campione d’Italia Filippo Zana e al quotato britannico Simon Yates. La Tre Valli costituirà una vetrina importante per Lorenzo Milesi neo-Campione del Mondo under 23 della cronometro individuale. Milesi da gennaio gareggia tesserato nella DSM – Firmenich, squadra World Tour che il 3 ottobre punterà anche sul francese Romain Bardet . vincitore l’anno scorso del Tour of the Alps. Lo spagnolo Enric Mas sarà la star della Movistar e dopo i piazzamenti nei grandi cimenti a tappe vorrà dimostrare di essere bravo nelle gare in linea; la Tre Valli può essere l’ideale. E’altresì una World Tour l’ Arkea – Samsic del forte scalatore francese Warren Barguil e dell’emergente Clement Champoussin. Presto l’organizzazione avrà anche gli iscritti dell’Ineos-Grenadiers e Alpecin-Deceuninck dell’elenco World Tour, e in merito alle squadre UCI Professional di Bingoal e Q36.5 Team. E’ invece noto che la Corratec-Selle Italia punterà sul figlio d’arte Valerio Conti che è stato maglia rosa in un Giro d’Italia. La Eolo-Kometa si affiderà alla progressione di Vincenzo Albanese essendo il rettilineo d’arrivo di via Sacco posizionato dopo una salita che non dovrebbe stroncare le sue velleità. E la “Eolo” farà gareggiare anche Lorenzo Fortunato, primo quest’anno alla Vuelta Asturias, mentre la Green Project-Bardiani ha scelto Filippo Fiorelli capitano per Varese. Jakob Fuglsang nel 2020 vinse il Lombardia. Il 38enne danese è un big dell’Israel-Premier Tech, di scena a Varese anche con Domenico Pozzovivo. La Lotto-Dstny per rimeritare il World Tour dovrà andare forte alla Tre Valli: i suoi alfieri, tra i quali Edoardo Sepulveda, daranno la caccia ai punti Uci, esattamente come Mathieu Bourgadeau per la Totalenergies.

