Cani e gatti a 'Quattrozampeinfiera'

Giochi di attivazione mentale che stimolano l’intelligenza del tuo cane, migliorare la relazione con il cucciolo e imparare a soccorrere un pet. Sono alcune delle attività che coinvolgono cani e gatti e i loro umani, in programma per Quattrozampeinfiera a Milano, la manifestazione dedicata agli animali da compagnia che si terrà il 30 settembre e il 1° ottobre al Parco Esposizioni Novegro.

Quattro padiglioni e più di 10 ettari di parco a disposizione dei visitatori per partecipare a una “due giorni” ricca di attività coinvolgenti, divertenti e stimolanti per i loro amici a quattro zampe.

Le attività sportive proposte durante l'evento, guidate da esperti educatori cinofili, offriranno ai cani la possibilità di cimentarsi in discipline particolari e poco conosciute. Tra queste, il Pull Out, un'avvincente disciplina sportiva che insegna come approcciarsi al mondo della ricerca del tartufo insieme al proprio cane. L’Hoopers, che permette di migliorare la relazione tra cane e conduttore attraverso l'aumento dell'ascolto e della collaborazione, conducendo il cane a distanza attraverso un percorso composto da vari attrezzi.

Gli appassionati di sport potranno cimentarsi nel canicross, una corsa campestre in cui gareggiano cane e umano, il dog scooter e il bike joring, che prevedono il traino di un mezzo su due ruote da parte di uno o più cani. Il treibball, un'occasione per insegnare al cane a spingere palloni attraverso una porta seguendo i comandi del conduttore senza utilizzare zampe o denti. Saranno presenti anche attività come il dog triathlon , il disc dog, l’acquadog per i cani amanti dell'acqua e la puppy class, lezioni di educazione per i cuccioli che devono apprendere le basi della socializzazione.

I più piccoli avranno invece la loro sezione dedicata, la Bambility e l’Escape Dog Room, attività e giochi pensati appositamente per loro per trascorrere momenti indimenticabili insieme ai loro amici a quattro zampe.

Ma Quattrozampeinfiera non è solo per i cani. Un'attenzione particolare sarà riservata anche ai gatti, considerando la loro crescente popolarità e partecipazione nella vita quotidiana delle persone. Saranno organizzate attività specifiche per coinvolgere e stimolare i loro sensi, nel rispetto della loro natura e delle loro esigenze.

Lo spettacolo lirico de "I cantanti lirici e i loro amici a quattro zampe", sarà un'occasione unica per godersi l'interpretazione coinvolgente e divertente di due teneri cagnolini che eseguiranno le arie più famose della musica lirica, direttamente dal programma televisivo "Dalla Strada al palco" di Rai2.

Durante l'evento, numerose associazioni e allevatori di razza saranno presenti per fornire informazioni e consigli utili per aiutare le persone a fare la scelta giusta in base alle loro esigenze e al loro stile di vita.

L'area dedicata al dog-travel sarà un'ottima opportunità per chiunque desideri viaggiare in compagnia del proprio fedele amico a quattro zampe, con esperti pronti a fornire suggerimenti su come organizzare al meglio una vacanza insieme al proprio cane e scoprire le mete più ambite. Saranno affrontati argomenti come i trasporti, le regole da seguire, cosa mettere in valigia e come garantire il benessere del cane durante il viaggio.

