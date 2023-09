'MITO' chiude 'In volo'

Ultima giornata di festival, mercoledì 20 settembre, che si chiude simbolicamente ‘In volo’, alle ore 20, al Teatro Dal Verme, con un concerto dell’Estonian Philharmonic Chamber Choir e della Tallin Chamber Orchestra.

Ultima giornata di festival, mercoledì 20 settembre, che si chiude simbolicamente ‘In volo’, alle ore 20, al Teatro Dal Verme, con un concerto dell’Estonian Philharmonic Chamber Choir e della Tallin Chamber Orchestra diretti da Risto Joost che presentano, come suggerite dal titolo della serata, variazioni sul tema del volo. Una che si slancia verso le altitudini celesti grazie alle ali di un angelo – la cantata ‘L’abbé Agathon’ di Arvo Pärt –, l’altra che insegue l’altezza del cielo guidata dalle ali meccaniche di un aeroplano – ‘The Sound of Wings’ di Tōnu Kōrvits, composizione in prima esecuzione italiana ispirata all’aviatrice americana Amelia Earhart.



Si chiude anche il ciclo di recital pianistici monografici con ‘Il pianoforte di Debussy’ alle ore 21 al Teatro Bruno Munari con Carlo Guaitoli. Per Claude Debussy il pianoforte è come il laboratorio per l’alchimista o l’inventore, un oggetto proteiforme col quale creare nuova materia sonora, nuove tecniche esecutive, per mostrarci nuovi e talora mai più esplorati mondi del simbolismo e dell’espressone musicale. Il secondo libro dei ‘Préludes’ e la ‘Suite Pour le piano’ sono un distillato prezioso del suo genio creativo.



Com’è ormai tradizione dei concerti di ‘MITO SettembreMusica’, le esecuzioni sono precedute da brevi introduzioni che, mercoledì 20 settembre, sono tenute da Gaia Varon (ore 20) e Corrado Greco (ore 21).



Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!