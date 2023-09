Sicurezza stradale: più di 4 mila veicoli controllati

"Promuovere interventi rivolti alla sicurezza stradale e orientati soprattutto alla prevenzione e controllo della guida in stato di ebrezza o sotto l'influsso di sostanze stupefacenti deve essere per tutti un imperativo categorico. Anche e soprattutto dopo i continui recenti tragici episodi verificatisi nel nostro territorio e più in generale nell'intero Paese".

Parte da questa considerazione l'assessore alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa, evidenziando come nello scorso fine settimana e quello precedente nell'area della Città Metropolitana di Milano si sia svolta l'operazione 'Serate in sicurezza', promossa da Regione Lombardia. Questi i numeri più significativi registrati nel doppio weekend: 300 operatori impegnati in ogni serata, 4.089 veicoli controllati, 144 patenti ritirate, 2.740 conducenti sottoposti a controllo alcolemico di cui 148 risultati positivi all'alcol test, 120 test sull'uso di sostanze stupefacenti con 3 conducenti positivi e 684 verbali per violazioni del Codice della strada.

"I controlli - ha aggiunto l'assessore La Russa - si svolgono principalmente tra le ore 22 e le 4 del mattino nel territorio della Città Metropolitana di Milano, zona purtroppo particolarmente interessata da incidenti stradali. L'obiettivo è garantire una maggiore sicurezza, oltre che sostenere le azioni congiunte tra le varie Polizie". "Interventi di questo genere - ha concluso La Russa - proseguiranno anche nei prossimi fine settimana".

