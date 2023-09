Futura: secondo posto al 'Città di Sondrio'

In un PalaScieghi che fa registrare praticamente il tutto esaurito con oltre 400 presenti la squadra di Amadio non tradisce le attese e conclude comunque nel migliore dei modi il ritiro di Chiesa Val Malenco.

Nella seconda sfida stagionale contro il Volley Bergamo 1991, valida questa volta per la finalissima del Trofeo Città di Sondrio, serve il tie-break per decidere le sorti con Futura che conferma i segnali positivi e si prende il secondo posto cedendo solamente 2-3 in una sfida combattuta e ricca di spunti. Complessivamente due ore abbondanti di gioco utilissime per le ‘cocche’ contro una squadra di tutto rispetto come quella rossoblu capace di esprimere un alto livello e con poche assenze (coppia Gennari, Rozanski). Qualche calo e passaggio a vuoto in casa Futura, ma assolutamente giustificato a questo punto. Il bicchiere mezzo pieno arriva soprattutto lato battuta, attenzione in retroguardia e qualità della correlazione muro-difesa che hanno fatto la differenza nei momenti positivi.

