Premiate le 'Attività storiche' del milanese

Si è svolta a Milano il 13 settembre la seconda edizione dell'evento 'itinerante' di premiazione delle Attività storiche riconosciute da Regione Lombardia: dal nostro territorio 9 imprese.

“In questa stagione - ha spiegato l'assessore regionale allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, promotore della manifestazione che si è svolta a Palazzo Lombardia - a livello lombardo, abbiamo riconosciuto più di 400 attività storiche, 52 per Milano e il suo territorio. Esercizi commerciali e artigianali che rappresentano un presidio sociale e sono fondamentali per la nostra filiera economica. Regione continuerà a sostenerli non solo col premio, ma con gli strumenti di sostegno”.



Insieme all'assessore Guidesi hanno consegnato il 'marchio identificativo' dedicato a negozi, locali e botteghe artigiane che hanno svolto la propria attività senza interruzioni per un periodo non inferiore a 40 anni, l'assessore regionale al Territorio e Sistemi verdi, Gianluca Comazzi, e il presidente della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, Carlo Sangalli.



“Un'iniziativa - ha sottolineato Guidesi - per ribadire il nostro grazie a chi contribuisce a fare grande la Lombardia. Queste realtà sono il cuore pulsante del tessuto economico lombardo che, in tutti questi anni, nonostante le difficoltà, sono state in grado di resistere e innovare. Commercianti e artigiani che rappresentano anche un presidio sociale delle Comunità: un orgoglio per tutta la Lombardia”.



“Spesso - ha proseguito Guidesi - si tratta di esercizi a conduzione familiare: storie di persone che, generazione dopo generazione, vincono la sfida quotidiana del lavoro e sanno restare competitivi. A loro va il ringraziamento di Regione Lombardia, per quello che hanno fatto e per quello che faranno”.



Per il secondo anno consecutivo, dunque, per volontà dell'assessore Guidesi e grazie alla proficua collaborazione con le Camere di Commercio, le premiazioni avvengono direttamente nei territori provinciali. Quello di Milano è stato il primo di 12 eventi. Prossimo appuntamento il 20 settembre a Como.



“Il riconoscimento - ha evidenziato presidente della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, Carlo Sangalli - premia attività che producono benessere e, attraverso il loro ruolo storico, contribuiscono a costruire la memoria collettiva. Mai come ora le attività commerciali e artigianali hanno un grande valore sociale e sono indispensabili per la vivibilità, la sicurezza e l'attrattività dei territori. La collaborazione tra Camera di Commercio e Regione Lombardia - ha proseguito Sangalli - consente inoltre di attuare bandi e misure concrete a sostegno degli esercizi di vicinato”.



Presenti alla cerimonia Alfredo Zini, presidente Club Imprese storiche, Confcommercio Lombardia; Andrea Painini, vicepresidente Confesercenti Lombardia; Gianni Barzaghi, vicepresidente Confartigianato Lombardia; Stefano Binda, segretario generale Cna Lombardia; Marco Accornero, segretario generale Claai Lombardia; Mauro Sangalli, segretario Casartigiani Lombardia; e il consigliere regionale, Riccardo Pase.



“Il riconoscimento - ha detto Comazzi - gratifica attività che sono punto di riferimento per i cittadini e che rappresentano l'identità, la cultura e la storia di Milano e del suo territorio. Esempi di abnegazione, voglia di fare e capacità imprenditoriale. Ringrazio l'assessore Guidesi per aver organizzato l'iniziativa”.



Queste le 52 'nuove' attività storiche in provincia di Milano:



- Abbiategrasso, Mella Silvia, Tentori Frutta e Verdura, 1952, Negozio Storico, Storica Attività.

- Bareggio, B5 Arredamenti di Milena Bollini E C. S.A.S., B5 Arredamenti, 1980, Negozio Storico, Storica Attività.

- Bernate Ticino, Carnaghi Ernesto e Giuseppina Snc, Carnaghi, 1911, Bottega Artigiana Storica, Bottega Storica.

- Bollate, Disegnarte di Boniardi Simona, Disegnarte, 1978, Negozio Storico, Storica Attività.

- Canegrate, Bragiotto Snc Di Merlo Maurizio e C., Enoteca Bragiotto, 1971, Negozio Storico, Storica Attività.

- Corsico, Armando Confezioni di Sabatino Linda, Armando Confezioni, 1977, Negozio Storico, Storica Attività.

- Corsico, Moro Roberto, Macelleria Moro, 1959, Negozio Storico, Storica Attività.

- Gaggiano, Magenes S.r.l., Antica Osteria Magenes, 1940, Locale Storico, Storica Attività.

- Garbagnate Milanese, Alimentari Quadrifoglio S.a.s. di Siragusano Sandra e C., Alimentari Quadrifoglio, 1979, Negozio Storico, Storica Attività.

- Garbagnate Milanese, Aloia Giovanni, Bar Gianni, 1972, Locale Storico, Storica Attività.

- Inveruno, Garagiola Gian Carlo, Albergo Ristorante Brera, 1957, Locale Storico, Storica Attività.

- Legnano, Pasticceria Stefanetti di Alessandra e Silvia Stefanetti e C. Snc, Pasticceria Stefanetti, 1978, Bottega Artigiana Storica, Storica Attività Artigiana.

- Legnano, Polleria Rossetti Fabrizio e Luigi S.n.c., Salumeria Gastronomia Rossetti Fabrizio e Luigi, 1958, Negozio Storico, Storica Attività.

- Legnano, Trattoria Santuario di Maggioni Renato, Trattoria Santuario, 1982, Locale Storico, Storica Attività.

- Marcallo Con Casone, Moroni S.n.c. di Moroni Carlo, Claudio & C., Moroni Ferramenta, 1923, Negozio Storico, Storica Attività.

- Melegnano, Utensileria Bozzini S.a.s. di Cossu Marco e C., Utensileria Bozzini, 1982, Negozio Storico, Storica Attività.

- Melzo, Bottega Brambilla S.r.l., Antica Bottega Brambilla dal 1846, 1905, Negozio Storico, Storica Attività.

- Milano, Aldo Citterio S.r.l., Aldo Citterio, 1948, Negozio Storico, Storica Attività.

- Milano, Antica Cartoleria di Crescenzago di Jona Raffaella, Antica Cartoleria di Crescenzago, 1960, Negozio Storico, Storica Attività.

- Milano, Argenteria Bardellini S.n.c. di Cristina Bardellini & C., Argenteria Bardellini, 1956, Bottega Artigiana Storica, Storica Attività Artigiana.

- Milano, Arredo Design Barzaghi di Barzaghi Paolo & C. - S.a.s., Arredo Design Barzaghi, 1957, Negozio Storico, Storica Attività.

- Milano, Mactorium Cri Srl, Bar Pasticceria De Cherubini, 1963, Locale Storico, Locale Storico.

- Milano, Bernardini S.r.l. - Luxury Vintage, Bernardini, 1982, Negozio Storico, Negozio Storico.

- Milano, Metrò 2 S.r.l., Boccondivino, 1976, Locale Storico, Locale Storico.

- Milano, Cantine Fratelli Simone di Simone Antonia e Brancati Nicola Sas, Cantine Fratelli Simone, 1968, Negozio Storico, Storica Attività.

- Milano, Cartografica Altomonte di Alessandro Altomonte, Cartografica Altomonte, 1964, Negozio Storico, Storica Attività.

- Milano, Cribiori Giorgio S.a.s. di Adalberto Cribiori & C., Cribiori Cucine, 1967, Negozio Storico, Storica Attività.

- Milano, Vignati Narciso, Cv - Ciso Vignati, 1963, Bottega Artigiana Storica, Storica Attività Artigiana.

- Milano, New Gold Market Milano 1971 S.r.l., Gold Market, 1971, Negozio Storico, Storica Attività.

- Milano, La Cicogna Materassi di Dario Barbieri e Luca Barbieri S.n.c., La Cicogna Materassi, 1953, Negozio Storico, Storica Attività.

- Milano, Nermani Arredamenti S.a.s. di Damiano Antonio Vincenzo Piero & C., Nermani Arredamenti, 1971, Negozio Storico, Storica Attività.

- Milano, Oldani S.n.c. di Oldani Paola e Muratori Giovanni, Oldani Cartoleria Giocattoli, 1952, Negozio Storico, Storica Attività.

- Milano, Boerci S.a.s. di Boerci Renzo e C. , Oreficeria Boerci, 1973, Negozio Storico, Storica Attività.

- Milano, Rancati Luciano, Ortopedia Rancati, 1975, Negozio Storico, Storica Attività.

- Milano, Ottica Bollani S.n.c. di Bollani Giorgio & C., Ottica Bollani, 1972, Negozio Storico, Storica Attività.

- Milano, Bazzini Vincenzo, Panifico Pasticceria Bazzini, 1968, Bottega Artigiana Storica, Storica Attività Artigiana.

- Milano, Palogethos Società a Responsabilità limitata semplificata, Polleria A.Pozzi, 1960, Locale Storico, Storica Attività.

- Milano, Gioielleria Premier di Giorgio Constantinescu e C. S.n.c., Premier Gioielleria, 1957, Negozio Storico, Storica Attività.

- Milano, Tuttarredo S.a.s. dei Fratelli Nadalet di Nadalet Fabio & C., Tuttarredo, 1963, Negozio Storico, Storica Attività.

- Milano, Valigeria Ciotti Orazio & C. S.n.c., Valigeria Ciotti Pelletteria, 1957, Negozio Storico, Storica Attività.

- Milano, Vetraio.it di Mussi Alessandro, Vetraio Specchi Cornici, 1973, Bottega Artigiana Storica, Storica Attività Artigiana.

- Pioltello, Leoni Fabio, Ferramenta Leoni, 1962, Negozio Storico, Storica Attività.

- Pregnana Milanese, Autoriparazioni Rizzi di Rinaldo Rizzi e C. S.n.c., Autoriparazioni Rizzi, 1957, Bottega Artigiana Storica, Storica Attività Artigiana.

- Rozzano, Barbieri Stefania, Abbigliamento Barbieri, 1979, Negozio Storico, Storica Attività.

- Rozzano, Alberga Massimiliano, Bar Max di Alberga, 1963, Locale Storico, Storica Attività.

- Rozzano, Fontana Ambrogio e Fontana Claudia Snc, Caffè da Ambroeus dal 1969, 1969, Locale Storico, Storica Attività.

- Rozzano, Farmacia Rovida di Gian Luigi Rovida, Farmacia Rovida, 1956, Negozio Storico, Storica Attività.

- Rozzano, Rialto S.p.a., Il Gigante di Rozzano, 1981, Negozio Storico, Storica Attività.

- Rozzano, L'Annunziata Franco, Pasticceria L'Annunziata, 1976, Negozio Storico, Storica Attività.

- Senago, Corio Srl, Corio, 1923, Negozio Storico, Storica Attività.

- Senago, Costa-Ferrutensil S.r.l., Costa Ferrutensil, 1953, Negozio Storico, Storica Attività.

- Vimodrone, Savazzi - Balicco S.r.l., Savazzi & Balicco, 1982, Bottega Artigiana Storica, Storica Attività Artigiana.

Sale così a 690 il numero delle piccole imprese nel milanese che possono fregiarsi del marchio di 'Attività storica' rilasciato da Regione Lombardia. Sul sito www.attivitastoriche.regione.lombardia.it saranno disponibili le foto di ciascun esercizio premiato: il portale contiene una pagina dedicata ad ogni attività riconosciuta comprensiva di descrizione e fotogallery.

