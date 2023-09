Sui laghi di nuovo i turisti da Asia e Brasile

Lago di Como: successo per il turismo "Con gli stakeholder del territorio oggi abbiamo condiviso la soddisfazione per lo straordinario successo turistico del Lago di Como, in corso ormai da anni, e che anche in questa stagione estiva ha riscosso grandi numeri, con flussi di turisti da tutto il mondo, dagli Stati Uniti all'Australia" ha affermato Mazzali.

Alla scoperta... del Lago di Varese! Sei itinerari 'Tra Acqua e Terra', con un calendario di 25 visite gratuite a piedi, in bicicletta o in battello, alla scoperta del patrimonio artistico, storico, culturale e paesaggistico. È la nuova proposta turistica sul lago di Varese organizzata dal 2 settembre al 16 dicembre dal Comune di Gavirate per valorizzare e far conoscere il suo territorio, anche in periodi di bassa stagione turistica.