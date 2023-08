'La scelta che ti premia!' della LIUC

Sconto di 2.500 euro sulla retta per 40 iscritti o pre-immatricolati Magistrali provenienti da altri Atenei con voto di Laurea di primo livello pari o superiore a 105/110. E’ “La scelta che ti premia!”, opzione della LIUC per studenti meritevoli che vorranno iscriversi al corso di Laurea Magistrale in Economia aziendale e management o Ingegneria gestionale per l’Anno Accademico 2023/2024.

Sconto di 2.500 euro sulla retta per 40 iscritti o pre-immatricolati Magistrali provenienti da altri Atenei con voto di Laurea di primo livello pari o superiore a 105/110. E’ “La scelta che ti premia!”, opzione della LIUC per studenti meritevoli che vorranno iscriversi al corso di Laurea Magistrale in Economia aziendale e management o Ingegneria gestionale per l’Anno Accademico 2023/2024. Un’altra riduzione, sempre di 2.500 euro, è prevista sulla tariffa annuale di alloggio nel Campus universitario per 15 studenti fuorisede che si iscriveranno o pre-immatricoleranno ad un corso di laurea magistrale alloggiando presso la Residenza “Pomini” e avendo un’attestazione ISEE con indicatore non superiore a 50 mila euro (vedi il regolamento pubblicato https://www.liuc.it/entra-in-liuc/la-scelta-che-ti-premia/regolamento-ap...).

Per richiedere la riduzione del valore di 2.500 euro occorre iscriversi on line all’iniziativa La scelta che ti premia, dal link https://sol.liuc.it, dopo aver provveduto all’iscrizione o alla pre-immatricolazione al corso di laurea magistrale; l’assegnazione terrà conto dell’ordine cronologico di iscrizione on line all’iniziativa, che sarà accessibile fino a sabato 30 settembre. Per gli studenti LIUC resta in vigore la scontistica già in essere. Per informazioni: orientamento [at] liuc [dot] it (telefono 0331/572300).

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!