Team Insubria Yamaha: finali in vista

I due riders della squadra sponsorizzata da Cosmel stanno preparando gli appuntamenti finali del Campionato Italiano MX Junior 125. Prime gare il 2-3 settembre a Castiglione del Lago (PG).

Quando si dice "scaldare i motori", e in questo caso si tratta di motocoss. Nathan Miriani (#21) e Maurizio Scollo (#329), i due riders del Team Insubria Yamaha, stanno insensificando gli allenamenti in vista di quella che potrebbe essere una vera e propria 'sliding door' della loro pur giovane carriera.

Nel weekend del 2-3 settembre, presso il crossodromo Vinicio Rosadi Gioiella di Castiglione del Lago (PG), prenderanno infatti avvio le gare delle tre finali che assegneranno il titolo del Campionato Italiano MX Junior 125. Un obiettivo da centrare per i due centauri, che tenteranno di mettere in pista tutto il loro talento per ottenere la vittoria.

